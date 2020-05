Bombeiros de Amares com mais dois infetados

Joaquim Gomes Hoje às 16:23 Facebook

Os Bombeiros Voluntários de Amares têm mais dois infetados, a juntar aos dois casos já detetados há uma semana, mas uma vez mais a corporação adaptou o seu dispositivo à situação, mantendo assim o mesmo grau de operacionalidade para segurança do concelho.

Segundo apurou o JN, as primeiras ações preventivas minimizaram ao máximo os riscos, com um plano de contingência. Após os dois primeiros casos, "no início desta semana foram testados mais seis elementos, dois acusaram positivo, pelo que temos neste momento quatro infetados e nove elementos em isolamento profilático", diz a instituição.

"O grupo de assalariados que está a assegurar o serviço operacional desde as 22 horas do passado sábado, na impossibilidade de este sábado ser substituído por outro, será rendido por um grupo de elementos voluntários, que desde o começo da pandemia se mantêm na retaguarda, pelo que com esta salvaguarda vai ser possível continuar a servir quem de nós precisar", acrescentou a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Amares.