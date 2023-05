Bombeiros "presos" no rio Cávado ao resgatar jovens isolados

Uma equipa composta por bombeiros dos Voluntários de Amares e dos Sapadores de Braga ficou isolada numa pequena ilha no rio Cávado, quando estava a proceder ao resgate de um jovem que havia ficado retido numa ilhota no meio do rio, este domingo à noite.

A embarcação que estava a proceder ao resgate esvaziou e os bombeiros ficaram retidos numa ilhota. Dos três jovens que pediram socorro, dois já estavam em segurança.

O alerta foi dado às 21 horas, para três jovens isolados numa ilhota no rio Cávado. Quando os bombeiros chegaram ao local, um dos homens, que tem formação de nadador-salvador, já tinha chegado à margem, com a namorada. O outro homem seria resgatado pelos bombeiros.

Dos cinco bombeiros que ficaram retidos, três estavam ainda na ilhota, cerca das 23 horas de domingo. Dois, dos Sapadores de Braga, foram resgatados, um dos quais com ferimentos ligeiros.

Ao que o JN apurou, os jovens foram surpreendidos pela subida do caudal do rio, aparentemente devido a uma descarga da barragem da Caniçada, que fez subir o caudal de forma repentina.

Para o local foram mobilizados operacionais dos Bombeiros Voluntários de Amares e dos Bombeiros Sapadores de Braga, que procedem à operação em conjunto, de cada uma das margens do Cávado.