Câmara de Amares desliga iluminação pública entre as 2 e as 6 horas

A Câmara de Amares vai passar a desligar a iluminação pública em todas as freguesias do concelho entre o período das 2 horas e das 6 horas, de forma a "mitigar os efeitos provocados pela crise energética".

Em nota publicada este sábado, o presidente do Município, Manuel Moreira adiantou que o orçamento municipal previa um valor de 600 mil euros para a iluminação pública, mas no último mês de setembro os valores faturados do ano já ultrapassaram os 800 mil, quando ainda restam três meses para terminar 2022.

"A manter-se esta subida de valores, estima-se que a faturação anual possa ascender a dois milhões de euros para o ano e, nesse sentido, é necessário tomar medidas urgentes", salientou.

Recorde-se que, no passado dia 11 de outubro, a Câmara de Amares tinha aprovado um conjunto de medidas para mitigar a subida dos custos energéticos nos edifícios municipais, entre as quais as de privilegiar, sempre que possível, a luz natural, limitar o uso dos sistemas de climatização, calafetar portas e janelas para evitar perdas de calor no espaço de trabalho e evitar deixar equipamentos ligados ou em "stand-by", como extensões com interruptor.