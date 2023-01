CCDR-N defende captação de indústrias de nova geração para a região do Cávado

A região do Cávado deve apostar, no Norte 2030 - Programa Regional 2021/2027, em grandes projetos e em captação de investimento, "no acolhimento de indústria de nova geração, na mobilidade (rodoviária), na racionalização e eficiência energética e no reforço/consolidação da área de investigação e desenvolvimento".

A tese foi defendida, na terça-feira, em Amares, pelo presidente da CCDR-N (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte), António Cunha, durante uma reunião de trabalho entre o Conselho Intermunicipal (CI) da Comunidade Intermunicipal do Cávado (CIM Cávado) e a Autoridade de Gestão (AG) do Programa Operacional (PO) Regional do NORTE 2020.

Em comunicado, a CIM Cávado adianta que, na reunião, que decorreu na Câmara de Amares, estiveram presentes os presidentes dos municípios de Amares, Barcelos, Braga, Esposende, Terras de Bouro e Vila Verde, o os vice-presidentes da CCDRN, , bem como os vogais executivos.

Da ordem de trabalhos constaram a programação e aprovação do estado de execução do Norte 2020 - Programa Regional 2014/2020, além de outros dossiês relevantes sobre diversas temáticas como ordenamento do território e ambiente.

Um dos principais pontos da reunião foi a programação e a aprovação do Programa Regional NORTE 2030 que - diz o organismo - "será um importante instrumento de suporte à execução das estratégias de desenvolvimento regional e irá mobilizar diversos recursos financeiros para o território do Cávado".

Na ocasião, os autarcas manifestaram as suas preocupações ao nível da operacionalização do novo ciclo de programação 2021-2027, "salientando a necessidade de assegurar instrumentos de política ajustados às especificidades do território".

E acrescenta o organismo: "em 2021, a Comunidade Intermunicipal do Cávado aprovou a sua estratégia global "Cávado 2030" e agora, em articulação com os seus municípios, prepara o Plano de Ação que irá auxiliar a sua concretização nos termos previstos pelo NORTE 2030".

No encontro, foram, ainda, apresentadas as conclusões relativas à execução do NORTE 2020 e de diversas medidas Operacionais e de Aceleração/Otimização de Execução que aquele Programa Operacional Regional pretende implementar para atingir o grau máximo de execução no final de 2023.