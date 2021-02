Cores carnavalescas nas janelas de Amares

Salomé Filipe Hoje às 19:04 Facebook

A população de Amares aderiu à iniciativa e festejou o Carnaval com a decoração das ruas e das casas.

Devido ao cancelamento dos desfiles carnavalescos, o Clube Desportivo Recreativo e Cultural Amarense, que organiza, há 32 anos, o Carnaval de Amares, pediu à população que desse "asas à imaginação", para decorar as janelas e as varandas com máscaras ou outros motivos associados ao Entrudo.

Algumas pessoas e instituições responderam ao repto e o resultado foram ruas mais coloridas, para marcar uma data que, habitualmente, é de folia no concelho.