Criança entre os quatro feridos de um acidente em Amares

Quatro feridos, entre os quais uma criança, resultaram de um despiste ocorrido já ao princípio da noite deste domingo, em Amares, no distrito de Braga.

A criança tem cerca de cinco anos e a última vítima a ser retirada do local, cerca das 20.30 horas, é uma mulher, que estava encarcerada num dos dois automóveis que colidiram entre si na sequência do despiste de um dos veículos.

Todas as vítimas estão a receber tratamento no Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga.

O acidente de viação ocorreu na Rua de São Pedro de Fins, situada na freguesia de Caires, do concelho de Amares.

No local estiveram a Cruz Vermelha de Amares, os Bombeiros Voluntários de Amares e militares do Posto Territorial da GNR de Amares, com um total de 23 operacionais e nove veículos.