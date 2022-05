Dois feridos em explosão de gás em Amares

Uma fuga de gás numa casa em Amares causou, ao começo da noite desta sexta-feira, pelas 20.10 horas, dois feridos ligeiros e danos na cozinha, disse ao JN fonte dos Bombeiros Voluntários locais. A explosão não causou incêndio.

A fonte precisou que os feridos, mãe e filha, de 80 e 40 anos de idade, foram transportados em duas ambulâncias para o Hospital de Braga por precaução e para serem tratadas aos ferimentos.

Foram atingidas por pedaços de um armário que se encontrava junto aos canos de passagem do gás e que se estilhaçou com a explosão. A fonte precisou que a botija estava no exterior da habitação, pelo que o sinistro terá tido como causa a concentração de gás por trás do dito armário, devido a uma fuga de pequena dimensão.

A mesma fonte salientou que a casa não sofreu danos estruturais, tendo o seu efeito danificado apenas a cozinha.

Ao local compareceram uma viatura de combate a incêndios e duas ambulâncias dos Bombeiros, bem como a VMER (Viatura de Emergência Médica) de Braga.