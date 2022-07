Encontrado corpo de mulher dentro de carro que se despistou em Amares

Joaquim Gomes Hoje às 20:04 Facebook

O cadáver de uma mulher aparentando cerca de 50 anos foi encontrado ao final da tarde desta sexta-feira, em decomposição, dentro do seu Smart, despistado no fundo de uma ravina, em Amares, no distrito de Braga.

A vítima, que será estrangeira mas que residia na região do Minho, terá entrado em despiste, numa zona já referenciada como propícia a acidentes de viação, na Estrada Nacional 205, freguesia de Goães, concelho de Amares.

Tudo indica que o despiste terá ocorrido naquela zona da estrada que liga Braga ao Gerês sem que ninguém tivesse presenciado o acidente, não se sabendo se a automobilista teve a morte imediata ou se morreu por não ter tido assistência.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Amares, Domingos Ferreira, revelou ao JN que "a vítima estaria naquele local há pelo menos 24 horas", mas só através da autópsia a realizar no Gabinete Médico Legal e Forense do Cávado, em Braga, serão conhecidas as circunstâncias e as causas da morte.

O INEM e a Delegação de Amares da Cruz Vermelha Portuguesa de Amares foram mobilizados, mas não foi preciso intervirem, ficando todos os trabalhos a cargo dos Bombeiros Voluntários de Amares e da GNR de Amares.