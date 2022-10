Escola profissional reclama 2,9 milhões de euros à Câmara de Braga

Luís Moreira Hoje às 15:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga começa a julgar, quinta-feira, uma querela entre a Escola Profissional Amar Terra Verde (EPATV) e a Câmara Municipal de Amares, na qual a primeira reclama 2,9 milhões de euros. Em causa um contrato-promessa de venda do prédio à escola, no valor de 1, 44 milhões de euros. assinado em 2004, pelo antigo presidente do Município, José Barbosa.

O gestor da EPATV, João Luís Nogueira diz que o acordo "não foi honrado" e, por isso, considera que aquele montante era o sinal, pelo que pede à Autarquia, o dobro.

Ao JN, o atual presidente da Câmara de Amares, Manuel Moreira, disse que a EPATV quer ficar com o edifício. onde hoje funciona o ISAVE- Instituto Superior de Saúde do Vale do Ave, "sem lá meter um cêntimo", ou seja, enriquecendo sem causa".

O autarca adianta que, na altura, e como era preciso fazer um empréstimo para construir os edifícios da escola em Vila Verde e em Amares, e dado que as três câmaras sócias da EPATV - estas duas mais a de Terras de Bouro - não podiam recorrer à banca, por causa da lei dos limites ao endividamento das autarquias, "decidiu-se que o pedido de empréstimo bancário seria feito pela escola".