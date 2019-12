Fogueteiro morre a lançar fogo de artifício em Amares

Joaquim Gomes Hoje às 09:54 Facebook

Um fogueteiro morreu na madrugada desta quinta-feira, quando lançava fogo de artifício e tentava apurar o que se passava com um engenho pirotécnico não detonado, mas que inesperadamente rebentou, em Amares, no distrito de Braga.

A vítima, de 56 anos, trabalhava nas Festividades de Santa Luzia, em Ferreiros, no centro da vila de Amares, tendo a situação ocorrido poucos minutos depois das 00.00 horas desta quinta-feira.

O homem foi atingido na zona craniana pelo rebentamento do engenho pirotécnico e foi de imediato assistido pelos Bombeiros Voluntários de Amares.

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Braga do INEM tentou sem êxito reverter a situação de morte iminente, mas o óbito foi declarado no local, onde estiveram também militares do Posto da GNR de Amares.

O corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Cávado, em Braga, a fim de ser autopsiado.