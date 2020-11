Há 33 infetados no lar da Misericórdia de Amares

Luís Moreira Hoje às 19:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos 33 pessoas, 27 utentes e seis funcionários, estão infetados com o novo coronavírus no lar da Santa Casa da Misericórdia de Amares, em Braga.

O presidente da Câmara de Amares, Manuel Moreira adiantou esta quarta-feira ao JN que já se reuniu com a direção da instituição, com a Autoridade local de Saúde e com a Segurança Social, para analisar as medidas a tomar para fazer face à situação.

"Os utentes foram colocados numa zona isolada e estão a ser acompanhados por uma equipa de saúde", salientou e acrescentou que os seis funcionários estão em casa.

O JN tentou, sem sucesso, contactar o Provedor da Misericórdia, Álvaro Silva.