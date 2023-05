Idoso despista-se e derruba poste elétrico em Amares

Um automóvel despistou-se, ao final da manhã desta sexta-feira, em Amares, derrubando um poste elétrico.

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 205, no sentido ascendente, de Bouro Santa Marta para Bouro Santa Maria, causando ferimentos ao condutor, de cerca de 90 anos, e à mulher, de cerca de 75.

As vítimas foram assistidas no local e transferidos para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga, numa operação que contou com meios da Cruz Vermelha e Bombeiros Voluntários de Amares.

A GNR de Amares registou a ocorrência e participou nas operações para retirar o poste elétrico da estrada, que esteve interrompida nos dois sentidos.