Incêndio causa um desalojado e fere bombeiro em Amares

Um incêndio destruiu uma residência, em Amares, desalojando o único morador e ferindo ligeiramente um dos operacionais dos Bombeiros Voluntários de Amares, esta quarta-feira à noite.

Como o telhado desabou e as paredes exteriores ameaçavam ruir a qualquer momento, as paredes da habitação acabaram por ser demolidas com uma retroescavadora.

Há registo de danos na habitação ao lado do imóvel sinistrado, dada a grande carga térmica provocada pelas chamas.

O incêndio ocorreu na Rua das Bouças, da freguesia de Rendufe, no concelho de Amares, tendo mobilizado cerca de dezena e meia de operacionais da corporação amarense, referiu ao JN o comandante dos Bombeiros Voluntários, Domingos Ferreira.

Um bombeiro sofreu ferimentos ligeiros, tendo sido conduzido ao Serviço de Urgência do Hospital de Central de Braga, não inspirando grandes cuidados.

O sinistro foi registado pelo Posto da GNR de Amares, que colaborou nas operações.