Acidente cortou Ponte do Bico em Amares

Uma colisão entre dois automóveis, no tabuleiro da Ponte do Bico, provocou dois feridos, na madrugada deste domingo, em Amares, interrompendo por cerca de uma hora a circulação na via sobre o Rio Cávado e que divide os concelhos de Amares e de Braga.

O acidente ocorreu cerca da uma hora da madrugada, quando os dois veículos, que seguiam em sentidos opostos chocaram, com uma colisão frontal-lateral, no lado da freguesia de Lago, concelho de Amares, por razões que estão ainda a ser apuradas pela Guarda Nacional Republicana.

Os Bombeiros Voluntários de Amares prestaram socorro a ambas as vítimas, no local, que foram depois transportadas para o Hospital de Braga, num estado que não inspirava grandes cuidados médicos.

O Posto Territorial da GNR de Amares normalizou o trânsito e já registou a ocorrência.