Alunos provam papas de sarrabulho na escola

Sandra Freitas Hoje às 11:41 Facebook

Twitter

Partilhar

No âmbito de mais uma edição do Festival de Papas de Sarrabulho, que decorre entre hoje e a próxima terça-feira, a Câmara de Amares pôs os alunos das escolas a provar aquela especialidade do município. As reações não foram tão más como à partida de esperaria."Até repetiram", regozijou-se Maria Costa, uma das cozinheiras.

Matilde Costa, com 10 anos, "nunca tinha tido interesse em provas papas de sarrabulho" mas quando foi almoçar à cantina da escola, a EB 2,3 de Amares, não recusou provar o prato típico da região minhota. Ao todo, cerca de 1100 crianças e jovens, do primeiro ciclo ao ensino secundário do concelho, foram surpreendidas com uma refeição diferente.

"Hoje em dia, a facilidade da vida aponta para gastronomia simples, prática. Então, pensámos: e se colocássemos nas escolas, só um dia, papas de sarrabulho para perceber a aceitação? A nutricionista preparou o prato para, aos meninos da primária, ser dado em formato de degustação e, a partir do segundo ciclo até ao secundário, foi prato principal", explicou o vereador Isidro Araújo que, ontem, acompanhou a iniciativa na escola EB 2,3 de Amares.

A nutricionista Marina Rodrigues, também, esteve presente para mostrar que o prato pode ser "encaixado" numa refeição escolar, se tiver "as proporções certas". "Devemos preservar as tradições. As refeições escolares devem não só garantir as necessidades energéticas e nutricionais, mas também devem ter um objetivo pedagógico e cultural", defendeu a profissional.