Cadela resgatada com vida de poço com 25 metros em Amares

Uma cadela foi resgatada com vida do fundo de um poço com 25 metros, esta quinta-feira à tarde, pelos Bombeiros Voluntários de Amares. Uma outra cadela de caça não resistiu à queda e morreu.

A cadela resgatada viva, Flauta, foi entregue ao proprietário, tal como a que teve morte imediata, Tieta, depois de ambas caírem num poço na freguesia de Caldelas, Amares. Naquele terreno, existirão pelo menos mais três poços, todos a céu aberto e que não são visíveis devido à vegetação.

Uma equipa de salvamento em grande ângulo dos Bombeiros Voluntários da Amares, já habituada a este tipo de operações, acabaria por retirar ambos os animais. Um deles já estaria sem vida quando foi alertada a corporação amarense, que enviou para o local o subchefe Jorge Eiras e o bombeiro João Ferreira.

O terreno situa-se no lugar de Real, da Vila de Caldelas, Amares, sendo que, segundo os bombeiros, em caso de incêndio florestal, os próprios operacionais podiam cair num dos poços, com consequências fatais, como sucedeu hoje com uma das duas cadelas de caça.

Uma patrulha do Posto Territorial da GNR de Amares, que acompanhou toda a ação dos Bombeiros Voluntários de Amares, registou a ocorrência, tendente a notificar o dono do terreno para tapar todos os poços que oferecem perigo, segundo apurou o JN neste local.