Camiões estacionados em protesto à porta da Câmara de Amares

Joaquim Gomes Hoje às 14:00 Facebook

Twitter

O proprietário de uma empresa de reciclagem estacionou na madrugada deste sábado cinco camiões à porta da Câmara Municipal de Amares e promete continuar a fazer o mesmo, em forma de protesto, na próxima noite e nas seguintes, até ser alterado o horário de circulação das viaturas da sua firma, sediada numa freguesia deste concelho.

A posição do presidente da Câmara Municipal de Amares, Manuel Moreira, é "termos de cumprir a lei, pois existe uma decisão judicial a fixar o horário que se quer pôr em causa", mas refere "compreender a posição do empresário", por isso "pretendemos criar um novo acesso às instalações dessa empresa, já existe um projeto elaborado pela Câmara e temos falado com os proprietários dos terrenos, para podermos avançar com a sua construção".

António Veloso, proprietário da Bracicla, é que não se conforma com aquilo que diz ser um "transtorno" para a sua empresa, afirmando que "antes das eleições foi-nos prometido que os sinais iriam ser retirados e que iria ser feito um acesso, o que eu penso que seria a solução ideal até para os moradores, só que já estamos em fevereiro e nada disso foi feito".

Na origem do protesto está o facto de os veículos só terem autorização para circular junto das instalações daquela empresa, na Rua de Santo Aleixo, da freguesia de Figueiredo, em Amares, entre as 8 horas e as 20 horas, "embora a Bracicla labore entre as 7 horas e as 22 horas", segundo explicou ao JN António Veloso, queixando-se "das consequências do impasse".

Segundo o mesmo empresário, o protesto vai continuar "e este sábado os camiões arrancarão do local em que se encontram, vão descarregar à empresa, antes das 20 horas, voltarão a aparcar à beira da Câmara, será sempre assim até esta situação ficar resolvida".

A agravar a situação, segundo o mesmo empresário, "foi a empresa ter sido alertada pela GNR que das próximas vezes os motoristas, em vez de serem ser autuados, como até aqui tem acontecido, serão detidos por desobediência", mostrando-se "bastante preocupado, já que temos 40 funcionários e a empresa labora além desse horário fixado para circulação".

De acordo com António Veloso, "temos veículos a terem que sair mais cedo para fazerem serviço externo em zonas tais como Bragança, Lamego ou Mirandela, pelo que o nosso horário na realidade tem de ser o que temos, entre as sete horas da manhã e as 22 horas".