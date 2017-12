Carro embate contra muro e outro entra no quintal após colisão frontal

P.J.M. Hoje às 19:16, atualizado às 19:19 Facebook

Uma colisão frontal entre dois veículos ligeiros, este domingo à tarde, em Amares, Braga, causou dois feridos.

Foi grande o aparato, este domingo cerca das 15 horas, depois de dois veículos ligeiros colidirem frontalmente na localidade de Figueiredo, na freguesia de Amares.

Após a colisão, um veículo ligeiro embateu no muro de uma habitação e o outro entrou pelo quintal, ficando imobilizado no jardim.

Do acidente resultaram dois feridos ligeiros, que foram transportados para o Hospital de Braga.

No socorro estiveram duas ambulâncias e um veículo de desencarceramento da Cruz Vermelha de Amares.

A GNR esteve no local com elementos do destacamento de trânsito de Braga.