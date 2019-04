Morreu o padre que fazia o cortejo pascal no Rio Homem em Amares

Joaquim Gomes Hoje às 20:17 Facebook

Morreu esta quarta-feira, em Braga, o padre Joaquim Costa, conhecido por presidir ao cortejo pascal que todos os anos desce o Rio Homem, em Fiscal, Amares - terra natal de António Variações, cantor que conheceu bem e de quem o sacerdote católico foi o último conterrâneo a despedir-se, no último dia da vida do artista, há 35 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa.

Joaquim Gomes da Costa faleceu aos 84 anos. Nasceu em 1934 na freguesia de Espinho, em Braga, tendo sido ordenado sacerdote em 1959, também em Braga, ano em que foi nomeado pároco de Gondoriz São Mamede, Terras de Bouro.

Em 1969, o padre Joaquim Costa foi nomeado Pároco de Fiscal (São Miguel) e Bico (São Vicente), em Amares, onde esteve até aos dias de hoje, tendo conhecido a Família Ribeiro e cujo filho, António Variações, tinha partido para Lisboa, aos doze anos de idade, cerca de sete anos antes da chegada do sacerdote católico a Fiscal, mas que viria a conhecer, já que António Joaquim Rodrigues Ribeiro (António Variações) participava ativamente nas cerimónias religiosas, quando ia até à sua terra natal minhota, principalmente pela Páscoa.

Em 2005, o padre Joaquim Costa foi nomeado administrador paroquial de Caldelas (São Tiago), em Amares, e no ano seguinte designado administrado paroquial de Torre (Santa Maria), na mesma localidade do concelho de Amares, no distrito de Braga.

A missa ​​​​​​​exequial do padre Joaquim Costa será celebrada esta quinta-feira, às 11 horas, na Igreja Paroquial de Fiscal, em Amares. Pelas 18 horas, será celebrada a missa de corpo presente na freguesia de Espinho, Braga, indo depois a sepultar no cemitério paroquial, situado perto do Santuário do Sameiro.