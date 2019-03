Queimada descontrolada causou um ferido grave em Amares

Luís Moreira Hoje às 21:53 Facebook

Uma queimada descontrolada provocou esta segunda-feira um ferido grave em Paradela de Frades, na freguesia de Bouro Santa Maria, em Amares.

Os Bombeiros Voluntários locais combatiam as chamas, com apoio de um meio aéreo, quando foram alertados para o facto de haver, na mata, um homem, inanimado e com queimaduras visíveis.

Os soldados da paz acorreram ao local e acabaram por transportar a vítima, de 88 anos, ao Hospital de Braga com ferimentos considerados "graves". "Acabou por ser transferido para a Unidade de Queimados do Hospital de São João, no Porto", disse a fonte.