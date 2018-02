Trabalhadores protestam solidários com o patrão

Sandra Freitas Hoje às 10:20 Facebook

Os trabalhadores da empresa Bracicla, em Amares, estão a manifestar-se à porta da Câmara, em solidariedade com o patrão, que se queixa que os camiões não podem entrar na empresa às horas que precisa.

O presidente da Câmara, Manuel Moreira, está a ouvir cinco representantes dos trabalhadores.

Em causa os limites à circulação, fixados pela Câmara de Amares, das 8 às 20 horas, no local onde está instalado o estaleiro, que funciona entre as sete e as 22 horas. Protestos dos vizinhos estão há origem da fixação destes horários, após confirmação judicial.