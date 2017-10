Um morto em acidente de viação em Amares

Joaquim Gomes Hoje às 16:14 Facebook

Um acidente de viação, em Amares, distrito de Braga, provocou uma vítima mortal (uma mulher), um ferido grave e um ligeiro, ao início da tarde desta quarta-feira.

O choque entre veículos ocorreu na Estrada Nacional 205, num troço da via que divide as freguesias de Carrazedo e de Amares, perto do centro da vila.

A colisão ocorreu entre uma viatura de transporte de doentes, dos Bombeiros Voluntários de Amares, e um automóvel. O ferido ligeiro conduzia a viatura da corporação e a vítima mortal seguia no ligeiro, conduzido pelo ferido grave.

No local estão meios dos Bombeiros Voluntários de Amares, a Viatura de Emergência Médica e de Reanimação (VMER) do INEM e militares do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana de Amares.