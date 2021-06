Jovens resgatadas do rio Cávado pelos bombeiros em Amares

Joaquim Gomes Hoje às 18:53 Facebook

Duas jovens foram resgatadas de uma "ilha" no rio Cávado, em Amares, a meio da tarde desta quarta-feira, por duas equipas dos Bombeiros Voluntários de Amares e Barcelinhos.

As jovens revelaram ao JN que estavam com um grupo de mais de uma dezena de jovens, quando elas e mais duas raparigas, com idades entre 16 e 17 anos, andavam numa canoa, a partir da margem direita do rio Cávado, em Amares, quando subitamente a subida do leito as surpreendeu. As jovens refugiaram-se então no penedo que alteia uma pequena "ilha", entre Braga e Amares, na freguesia de Ferreiros, e três delas necessitaram de auxílio.

Uma das jovens nadou para a margem direita do rio Cávado, outra saiu da "ilha" com o apoio de um grupo de amigos, enquanto as outras duas tiveram que ser resgatadas pelos Bombeiros Voluntários de Amares e de Barcelinhos, tendo o auxílio da GNR de Amares.

Três das jovens são de Amares e uma é de Terras de Bouro.