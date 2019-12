Mau tempo desalojou duas famílias em Amares

Joaquim Gomes Hoje às 21:58 Facebook

O mau tempo desalojou duas famílias no concelho de Amares, nas freguesias de Fiscal e de Rendufe, devido à passagem das depressões "Elsa" e "Fabien", que danificaram as habitações, revelou esta segunda-feira o presidente da Câmara Municipal de Amares, Manuel Moreira.

Falando na reunião de executivo municipal, o autarca deu conta de "vários prejuízos preocupantes", em especial nas freguesias de Barreiros, Bouro Santa Marta, Bouro Santa Maria, Caldelas, Goães, Prozelo e Rendufe, destacando as situações de "quedas de árvores, de postes de eletricidade derrubados, quer pela força do vento, quer arrastados pelas árvores, bem como os telhados levados pela tempestade".

Manuel Moreira fez um "agradecimento especial a todos os agentes da Proteção Civil que estiveram no terreno e em condições muito complicadas, conseguiram dar respostas" para minimizar os danos causados pelo mau tempo, tendo sido secundado pelos dois vereadores da oposição, Pedro Costa (Partido Socialista) e Emanuel Magalhães (MAIS), que saudaram o esforço e empenho, dos operacionais no terreno, do concelho de Amares.