Motociclista morre em colisão com carro em Amares

Um motociclista morreu, ao início da noite deste sábado, ao colidir com um automóvel, em Amares, enquanto dois outros motociclistas encontram-se em estado grave, no Hospital de Braga.

A vítima residia na freguesia de Martim, no concelho de Barcelos, tendo o óbito sido declarado no local pela equipa médica do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) de Braga.

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 205-3, à passagem por Caldelas, em Amares, no troço que liga a Terras de Bouro, supostamente quando o carro terá entrado em despiste e embatido contra uma "coluna" de motociclistas.

As operações de socorro estiveram a cargo do comandante dos Bombeiros Voluntários de Amares, Domingos Ferreira, englobando bombeiros da corporação vizinha de Terras de Bouro, que iam a passar ali perto e auxiliaram duas dezenas de operacionais e sete viaturas.

A ocorrência foi registada pelo Posto Territorial da GNR de Amares, que colaborou nas operações, e encerrou a circulação da Estrada Nacional 205-3, mas tendo já restabelecido a circulação.