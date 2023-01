Na Aldeia Natal de Urjal, os restaurantes são em casa dos moradores

Sandra Freitas Hoje às 17:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Urjalândia dá vida a lugar de Amares com 20 moradores. Evento decorre entre sexta e domingo e atrai milhares.

Na aldeia de Urjal, na freguesia de Seramil, em Amares, o período natalício vai, este ano, prolongar-se até aos Reis. No próximo fim de semana, entre sexta-feira e domingo, os 20 moradores que ali vivem esperam receber milhares de pessoas para lhes mostrar a Urjalândia, evento que, pelo quarto ano, transforma o local numa aldeia de Natal, decorada só com materiais sustentáveis.

José Rodrigues já tem as chouriças no fumeiro para receber os visitantes. À semelhança das irmãs, vai transformar as garagens de casa em tascas para servir petiscos e vender produtos que os próprios produzem. O pai, António Rodrigues, o habitante mais velho da aldeia, com 87 anos, está pronto para se assumir como anfitrião da festa. "Gosto de ver as pessoas e falar com elas. Quanto mais gente vier, melhor, que dá comércio à nação", afirmou ao JN esta terça-feira, dia em que o evento foi apresentado na aldeia.