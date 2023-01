Nem a chuva fecha as portas da Aldeia de Natal de Urjal em Amares

Sandra Freitas Hoje às 18:07 Facebook

Urjalândia arrancou de forma tímida em Amares. Moradores mantêm casas abertas até domingo

Após dois anos de pandemia, o mau tempo que se faz sentir este fim-de-semana não assusta os cerca de 20 moradores da aldeia de Urjal, na freguesia de Seramil, em Amares. Na noite de ontem, sexta-feira, dia em que se voltaram a abrir as portas da Urjalândia, Rosa Rodrigues não saiu de volta do forno a lenha e da cozinha, nem os familiares deixaram de montar as mesas em casa, onde até ao final do dia de amanhã, domingo, se vão servir petiscos e outras iguarias regionais, desde pica no chão ao caldo verde. "Mesmo com chuva, as pessoas hão-de vir na mesma", antevia ontem Rosa.

O arranque começou tímido, com as ruas quase vazias, mas na garagem de Rosa e José Rodrigues as mesas estavam cheias, com os presidentes das juntas do concelho e o presidente da Câmara, Manuel Moreira, a marcar a inauguração com um arroz de feijão e javali à mesa. No forno, pelas 21.30 horas, ainda, saíam broas preparadas com farinha moída no moinho da aldeia. "Têm um sabor muito diferente das que se compram na pastelaria", atestou Rosa, auxiliada na cozinha pela cunhada, Lurdes Rodrigues, que, por estes dias, deixa a cidade de Braga para ajudar a família a erguer a Urjalândia.