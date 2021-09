Pai e filho lideram Junta em Amares há 24 anos

Sandra Freitas Hoje às 08:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Fernando Soares venceu as primeiras eleições na freguesia de Bico em 2013. Antes, o pai, Armandino Soares, fez três mandatos.

Fernando Soares é presidente da Junta de Bico, em Amares, e já preparou um programa eleitoral. Quer assumir um compromisso com a população para o próximo mandato, apesar de saber que não precisa de campanha para ganhar. Ao contrário das duas últimas eleições autárquicas, desta vez, o enfermeiro de 37 anos não tem adversários na corrida às urnas. E com esta circunstância, também é certo que a freguesia vai somar 24 anos com a mesma família a liderar os destinos da terra, uma vez que o pai esteve no lugar de presidente entre 2001 e 2013.