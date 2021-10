Presidente de Amares promete quatro "obras emblemáticas"

Luís Moreira Hoje às 14:43 Facebook

O presidente da Câmara de Amares, Manuel Moreira, este sábado empossado para um terceiro mandato, prometeu aos amarenses concretizar quatro "obras emblemáticas": a requalificação do centro urbano da vila, a construção de um pavilhão multiusos, a intervenção no monte de S. Pedro de Fins e a criação da praia fluvial da Ombra.

Falando na cerimónia de posse, o autarca, eleito por uma coligação entre PSD e CDS, afirmou que, para além daqueles projetos, continuará "a apostar na Educação e na área Social e da Saúde como pilares da democracia, mantendo as medidas de capacitação das pessoas mais vulneráveis, e a justiça social como um imperativo diário de ação".

"O Município continuará a disponibilizar bolsas de estudo para o ensino superior, transporte gratuito dos alunos do pré-escolar até 12º ano; confeção das refeições nas seis cantinas escolares; distribuição gratuita de livros aos alunos do 1º ciclo; projetos de promoção do sucesso educativo e de literacia financeira", afirmou.

O autarca comprometeu-se, ainda, a "manter o programa de habitação digna e apoio às rendas, a dinamização do banco de recursos local - Arca dos Sonhos e a comparticipação na medicação dos idosos".

O Município - revelou - avançará, ainda, com um projeto novo na área da saúde mental, para dar resposta às consequências psicológicas provocadas pela pandemia.

Ao nível do ambiente e qualidade de vida, - acrescentou - "vamos lutar pela Execução da rede de saneamento básico de Figueiredo a Bouro e concluir o trabalho de interligação dos depósitos de água para resolver definitivamente o problema da falta de água que há tantos anos afeta os amarenses, sobretudo no Verão.

No que toca à Recolha de Resíduos disse que serão introduzidas mudanças que, de forma experimental, incluem um circuito de recolha de lixo porta a porta nas freguesias urbanas.

Nas últimas eleições, a coligação obteve maioria absoluta, quatro mandatos, contra três do PS.

A Assembleia Municipal continua a ser presidida por João Januário Barros.