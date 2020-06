Principal praça de Amares requalificada até novembro

Sandra Freitas Hoje às 19:32 Facebook

A Praça do Comércio, na freguesia de Ferreiros, em Amares, deverá voltar a ter vida a partir do próximo mês, mas só estará totalmente requalificada no final de novembro. Foram estas as conclusões de uma visita às obras, que decorreu esta sexta-feira.

De acordo com o presidente da Câmara, Manuel Moreira, a ampla praça costuma ser lugar privilegiado de diversão noturna, mas as esplanadas só deverão poder voltar a funcionar em meados do próximo mês, "com a conclusão da primeira fase da obra". "No Natal, espero já poder andar pela praça toda", afirmou o autarca, ao JN, após a visita com os empreiteiros.

"A obra tinha um prazo muito ambicioso de 10 meses, mas vai haver uma pequena derrapagem de três meses, que se prende com a expropriação de um terreno que a Câmara teve dificuldade de fazer", assumiu o representante da empresa, Fernando Gonçalves. O terreno em causa está relacionado com o novo acesso que vai ser criado para a Avenida de Santo António.

Melhorar as condições de mobilidade, criar mais espaços verdes e aumentar o estacionamento à superfície são outros objetivos da obra de requalificação.

O investimento é de cerca de 2,5 milhões de euros, comparticipado por fundos comunitários.