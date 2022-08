Projeto de campo de golfe inclui hotel, cinco urbanizações e equipamentos desportivos

As sociedades "Sousa Pinto e Filhos" e "Ressus, Investimentos e Gestão" vão investir 60 milhões de euros na construção de um campo de golfe, com nove buracos, em Amares, obra que inclui uma academia de golfe/Club House, um hotel e cinco áreas residenciais, perfazendo a parte urbanizada uma área de 90 mil m2. O prazo de construção é de sete anos, contados a partir de 2023.

O representante dos promotores, Paulo Cunha, disse ao JN que o futuro equipamento - cujo projeto foi já considerado como de "interesse municipal" pela Câmara local - abrange 46,2 hectares em terrenos da Quinta da Ribeira, de uma parte do Solar das Bouças e de uma parcela da Sociedade Agrícola Irmãos Eusébios.

O empreendimento, que será servido a partir das estradas Nacional 205 e Municipal 568, terá uma entrada a nascente dedicada ao hotel, a um clube residencial, e às áreas residenciais envolventes. A norte, junto ao núcleo habitacional de Quintães/Carrazedo, é proposta a entrada para o campo de golfe.

O projeto, do arquiteto Vítor Lopes, vai incidir sobre as áreas sobrantes do campo de golfe, dizem os promotores, sublinhando que a componente edificada - cinco urbanizações - terá três entradas e respetivas portarias; reabilitação e ampliação da casa da Quinta da Ribeira adaptando-a a um clube residencial e reabilitação do núcleo rural, com função de alojamento.

Implica, ainda, a recuperação da moradia existente (Casa do Giesta) com função de bar lounge, a construção de uma unidade hoteleira, de uma academia/clubhouse e de parque de estacionamento de apoio. Envolve, ainda, a construção de pavilhões de apoio logístico ao equipamento e de campos de padel e ténis e respetivos balneários.

O documento assinado, a propósito, entre as empresas e o Município sublinha que, "a forte componente turística que o golfe possui levará o concelho a estimular o turismo desportivo, dotando-o de uma infraestrutura que se assumirá como um polo de atratividade, com grande potencial para a criação de novas áreas de investimento, e uma forte criação de novos postos de trabalho diretos e indiretos".

"Este projeto será um elemento diferenciador do território, colocando um considerável padrão de qualidade de vida acessível à população", salienta, acrescentando que "a promoção de Amares como destino de Golfe confere uma maior visibilidade e crescimento tanto a nível turístico, como também noutras vertentes, como a gastronomia, enriquecendo a oferta sociocultural da região".

E acrescenta: "além disso, a proposta democratiza o acesso ao golfe em contexto local, como será objeto de protocolo a outorgar com a Câmara e a sua comunidade escolar".