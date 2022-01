Restaurantes de Amares vão servir papas de sarrabulho para substituir festival

Hoje às 16:01 Facebook

O Município de Amares cancelou o festival de papas de sarrabulho devido à pandemia, mas 16 restaurantes do concelho comprometeram-se a servir este prato típico, durante os fins-de-semana de fevereiro e março, para manter viva a tradição.

"Ao longo de quase duas décadas, o festival de papas tem sido um grande evento de promoção da gastronomia do nosso concelho. Devido à pandemia, não o podemos fazer, mas numa reunião com quase todos os restaurantes definimos que vai haver papas nos menus, aos sábados e domingo", elucida o presidente da Câmara, Manuel Moreira.

O autarca lembra que o festival, habitualmente na época do Carnaval, costumava juntar, só num fim de semana, cerca de "20 a 30 mil pessoas".

"O objetivo é manter viva a marca do festival de papas de sarrabulho. Apelamos aos restaurantes que tenham cuidado em escolher os produtos locais", sublinha o diretor-geral da Associação Empresarial de Braga, Rui Marques, parceira do evento.

Os restaurantes aderentes são o Abadia, A Rival, Carias, Correia, Cruzeiro, Milho Rei, Pousada Mosteiro de Amares, Quinta do Covo, Recanto da Minhota, Restaurante de Caldelas (churrasqueira), Restaurante Pizzaria Nanette, Sabor Minhoto, Taberna Abadia, Tasquinha Tomadas, Troia e Vade do Homem.

As papas de sarrabulho são um prato típico do Minho confecionado com várias carnes e sangue de porco. Normalmente, são acompanhadas com rojões e tripa frita.