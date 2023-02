Seis pessoas desalojadas num incêndio em Amares

Ricardo Reis Costa Hoje às 16:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Seis pessoas ficaram desalojadas na sequência de um incêndio que atingiu dois apartamentos, no centro de Ferreiros, em Amares. Um bombeiro teve necessidade de ser assistido no Hospital de Braga.

Segundo fonte envolvida no socorro, o incêndio deflagrou num apartamento do primeiro andar, que ficou com a sala e a varanda destruídas. As chamas alastraram depois a uma fração do segundo andar, atingindo especialmente a varanda.

"Os dois apartamentos ficaram sem condições de habitabilidade. Os moradores vão ser temporariamente alojados em casa de familiares", indicou o comandante dos Bombeiros de Amares, Domingos Ferreira.

PUB

Os moradores não estavam em casa.

Um bombeiro teve necessidade de ser assistido no hospital uma vez que se cortou num vidro durante as operações de combate ao incêndio.

A ocorrência mobilizou 28 operacionais e 12 meios terrestres dos Bombeiros Voluntários de Amares, de Vila Verde, de Braga e dos Sapadores de Braga, além de uma patrulha da GNR de Amares.