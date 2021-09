Trator capotou e matou condutor em Amares

Joaquim Gomes Hoje às 14:47 Facebook

Um homem com 84 anos morreu, ao início da tarde desta quinta-feira, depois de o trator que conduzia ter capotado, em Amares, Braga.

A vítima, de 84 anos, subia a Rua de Passos, na freguesia de Fiscal, em Amares, a conduzir um trator com um amontoado de pedregulhos, mas o veículo guinou e capotou, ficando a vítima debaixo da viatura agrícola.

Os Bombeiros Voluntários de Amares realizaram manobras de reanimação, mas não conseguiram reverter a situação. No local, esteve também a equipa de medicina e de enfermagem da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, oriunda do Hospital Central de Braga. A ocorrência foi registada pela GNR de Amares.