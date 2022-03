Fisco devolve 35 euros a casal de Barcelos

Imposto tinha sido pago em 2007 mas as Finanças avançaram para a penhora da casa.

A Autoridade Tributária (AT) enviou um cheque no valor de 35 euros a Luís Manuel Dias, o homem de Balugães, em Barcelos, que teve a casa penhorada por causa de uma alegada divida no mesmo valor. O cheque chegou pelo correio, na segunda-feira, e já foi depositado. "As Finanças não tinham outra solução se não de me devolver o valor que me cobraram indevidamente", disse ao JN. "Em causa nunca esteve o dinheiro, mas sim a postura da AT que desconfia sempre dos contribuintes", frisou.

Tudo começou em dezembro de 2020, quando o casal Luís e Isabel recebeu uma conta das finanças no valor de 35,51 euros referentes a Imposto de Selo. Com a ameaça de penhora à casa onde habitam, o casal voltou a pagar a fatura que já tinha sido paga em 2007 e da qual ainda guardavam o comprovativo.