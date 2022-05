Freguesia de Barcelos não quer que albergue se chame "O palhuço"

População de Pedra Furada não gosta da designação e desconhecia que a antiga primária era assim conhecida.

O nome do mais recente albergue público de apoio aos peregrinos dos Caminhos de Santiago, na antiga escola primária de Pedra Furada, freguesia de Barcelos, está a gerar discórdia. São muitos os que levantam a voz contra "O palhuço", afirmando ser "de mau gosto" e de dar "uma conotação muito negativa à freguesia e ao concelho". Já o presidente da Junta diz que aquele é "o nome pelo qual as pessoas identificavam o edifício".

António Herculano, de 65 anos, proprietário do restaurante "Pedra Furada", paragem obrigatória para quem percorre os Caminhos de Santiago, diz que quando soube o nome do albergue já não quis ir à inauguração. "Fiquei contente por terem recuperado a escola, onde aprendi a ler e a escrever, mas quando me disseram que o albergue se ia chamar 'O palhuço', fiquei muito triste", revela.