500 bicicletas partilhadas a circular em Barcelos 

Olga Costa Hoje às 12:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Barcelos prepara-se para ter em circulação pela cidade 500 bicicletas partilháveis. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, Miguel Costa Gomes, a propósito da apresentação do 17º congresso ibérico "A bicicleta e a cidade", que irá acontecer em Barcelos, entre os dias 15 e 17 de abril.

Sob o tema "a era da infraestrutura", a iniciativa irá debater a mobilidade ativa, projeto que, em Barcelos, começou a dar os primeiros passos em 2018, com a criação do BarcelosBus, a primeira rede de transportes públicos urbanos na cidade, que conta com duas linhas. Já em 2019, em parceria com o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), foi lançado o UBike, iniciativa que, numa primeira fase, contou com 25 bicicletas, elétricas e convencionais, que poderiam ser utilizadas por alunos, professores e pessoal não docente. "Estas foram as primeiras etapas de um programa que transformará o conceito de mobilidade na cidade", explica a autarquia.

Além do sistema de bicicletas partilhadas, serão também lançado o concurso público para a ampliação da rede de transportes urbanos, prevendo a ligação a parques de estacionamento e estação ferroviária. A par de tudo isto, será criada uma rede de ciclovias circulares.

O Congresso "A Bicicleta e a Cidade" é organizado pela Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores da Bicicleta (FPCUB) e pela sua congénere espanhola ConBici, em parceria com o município de Barcelos. A cidade foi escolhida, disse Costa Gomes, por se tratar de "uma referência na área da mobilidade".

As inscrições em https://congressoiberico.fpcub.pt. Presidentes de Junta têm inscrição gratuita.