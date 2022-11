58 ruas em Barcelos iluminadas apenas seis horas por dia

A partir de 1 de dezembro, 58 ruas da cidade de Barcelos vão ter iluminação decorativa do Natal, que só vai estar ligada entre as 18 horas e as 24 horas.

Ainda assim, apesar de ter reduzido o número de horas em que a iluminação irá estar acesa, dando cumprimento ao plano de poupança de energia aprovado em Conselho de Ministros, o Município barcelense aumentou o número de artérias com luzes de Natal.

Além dos tradicionais motivos natalícios espalhados pela cidade, este ano destacam-se a árvore de Natal de 25 metros, no largo da Porta Nova, e a árvore de 15 metros, junto à Igreja Matriz. Novidade é também um túnel luminoso de 50 metros, com espetáculos multimédia, na avenida da Liberdade, e a introdução de várias iluminações alusivas ao Caminho de Santiago, bem como alguns motivos de Natal em 3D.