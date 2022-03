"7 Prazeres da Gastronomia" de volta às mesas de Barcelos

Está de regresso às mesas de Barcelos o programa "7 Prazeres da Gastronomia", evento promovido pelo Município em parceria com os restaurantes do concelho, e que mostra o que de melhor tem a gastronomia barcelense.

O programa, apresentado esta terça-feira, decorre ao longo de todo o ano e pretende fazer a divulgação da cozinha tradicional barcelense. No próximo fim de semana, é servido o "galo à mesa" e, no seguinte, os restaurantes aderentes servem rojões e papas de sarrabulho.

Em junho, segue-se o "fim de semana dos petiscos", e em setembro o "fim de semana do bacalhau". Em outubro, há o concurso "Galo Assado", ficando o fim de semana do "Pica no Chão" agendado para novembro. Finalmente, os "7 prazeres da gastronomia" encerram com o concurso de pastelaria "Barcelos Doce", em dezembro.

O evento é realizado em parceria entre o Município, o setor da restauração, o setor da hotelaria e o setor dos produtos vinícolas. Tem associado um conjunto de atividades paralelas que vão desde a animação de rua, ao artesanato, passando pelas caminhadas ambientais, por rotas temáticas e percursos pedestres.