Abstenção para alertar para a falta de saneamento

Olga Costa Hoje às 12:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de meia centena de pessoas concentrou-se esta manhã nas imediações da junta de freguesia Cambeses, em Barcelos, em protesto contra a falta de saneamento na freguesia.

Com os ramais construídos em 2008 e com dezenas de habitações já ligadas à rede pública de água, a população lamenta que o mesmo não tenha acontecido com o saneamento.

Sem ajuntamentos e de forma pacífica, a população concentrou-se apelando a que os eleitores não fossem às urnas. "Tem havido pouca afluência às urnas e as pessoas que vão votar têm dito que vão votar em branco", explicou o presidente de junta, Agostinho Silva.

Já José Campos, um dos responsáveis pelo movimento criado na freguesia, dizia que Cambeses está "a ficar para trás em relação às freguesias vizinhas, que têm saneamento. Isto só prejudica a freguesia. Os jovens não querem vir para cá morar".

Por sua vez, Alberto Cunha, outro dos manifestantes,, confessava não ter grande solução a não ser libertar as águas residuais para o quintal que tem junto à habitação.

A GNR passou no local, mas até ao momento ainda não há registo de qualquer incidente.