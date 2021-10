Acidente com três carros faz 10 feridos em Barcelos

Hoje às 01:46 Facebook

Um acidente que envolveu três carros causou 10 feridos, todos ligeiros.

O acidente causou 10 feridos, um dos quais, avaliado no local, apresentava ferimentos aparentemente mais graves. No entanto, fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS), de Braga, disse ao JN que os feridos eram todos leves e foram transportados, maioritariamente, para o hospital e Braga.

A colisão, cujas causas estão por apurar, ocorreu cerca das 23 horas da noite de sábado e provocou o corte da via, na rua do Pinheiro, em Rio Covo Santa Eugénia, no concelho de Barcelos, um troço da estrada nacional (EN) 103, numa zona paralela à EN205.

Para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários de Barcelos, dos voluntários e Barcelinhos e da GNR, num total de 23 operacionais e 10 viaturas.