Alunos de Barcelos vão poder comer na escola durante as férias

Os alunos das escolas públicas de Barcelos vão poder continuar a comer nas cantinas durante as férias. A medida aprovada em reunião de Câmara, concretizada já na próxima pausa letiva da Páscoa, irá beneficiar cerca de seis mil estudantes.

A autarquia barcelense entendeu alargar as refeições a todos os alunos do concelho, nos períodos de interrupções do Natal, Carnaval, Páscoa e ainda nos meses de julho e início de setembro, nas mesmas condições de pagamento do restante ano letivo.

"A Câmara Municipal decidiu-se por este alargamento das refeições, tendo em consideração que a alimentação é um fator de importante relevância no crescimento saudável das crianças, e que ainda existem muitos alunos para quem a refeição escolar é um dos poucos momentos em que têm oportunidade de ter alimentação variada, equilibrada e confecionada com alimentos não processados", pode ler-se em comunicado.

A estas razões, indica a autarquia, soma-se a atual conjuntura económica. "Tem vindo a diminuir o rendimento disponível das famílias, refletindo-se no empobrecimento dos hábitos alimentares das crianças, justifica plenamente a implementação deste tipo de apoio", conclui.