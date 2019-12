Apagão em Barcelos estraga o Natal das lojas

Olga Costa Hoje às 18:27 Facebook

A semana e meia da data festiva, não há luzes de Natal na cidade de Barcelos.

O presidente da Câmara fala num "atraso nos procedimentos de contratação", a Associação Comercial e Industrial de Barcelos (ACIB) diz que já há prejuízos no comércio tradicional e a população lamenta que a cidade esteja "mais uma vez atrás das vizinhas", muitas delas com a iluminação natalícia há já quase duas semanas ligadas, como Braga, Famalicão, Esposende ou Guimarães.

João Albuquerque refere que este atraso tem "um impacto muito negativo" no comércio local. "Já se nota, entre os comerciantes, assim como no cidadão comum, algum desânimo por ser a única cidade, de entre as grandes a norte do Porto, sem iluminação", alega aquele responsável.