Arrancaram bancos e caixotes do lixo do parque da cidade de Barcelos

A madrugada de domingo foi marcada por atos de vandalismo no parque da cidade de Barcelos. Foram arrancados dezenas de bancos e caixotes do lixo do recinto, que é vedado e é fechado durante a noite.

Os utilizadores deste espaço, muito procurado para a prática de exercício físico e para recreio, em comunhão com a natureza, encontraram um cenário de "selvajaria", tal como descreveu Carlos Pereira, autor das fotografias.

O parque da cidade de Barcelos é também procurado por famílias para fazer piqueniques e para levar as crianças ao parque infantil.