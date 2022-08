Artesãos distinguidos no encerramento da Mostra de Artesanato e Cerâmica de Barcelos

A 39.ª edição da Mostra de Artesanato e Cerâmica de Barcelos terminou com a gala que distinguiu e homenageou os artesãos barcelenses.

Glória de Jesus, que dedicou a vida ao Bordado de Crivo de S. Miguel da Carreira, protagonizou o ponto alto da noite ao ser distinguida pelo Município com o prémio "Carreira".

Noutras categorias, destaque para os prémios "Revelação", atribuídos a Cristiana Sá, na vertente artesanato contemporâneo, e a Minna Galos, na classe artesanato tradicional. O prémio "Inovação" foi para Luísa Pereira (pasta de papel) e o de "Melhor Stand" foi atribuído a Fátima Miranda.

A Mostra de Artesanato e Cerâmica de Barcelos, que decorreu entre o dia 29 de julho e o dia 7 de agosto, contou com 130 expositores e com casa cheia no dia dos concertos de Gisela João, Sons do Minho e Miguel Araújo.