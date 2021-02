Assembleia Municipal autoriza Câmara de Barcelos a adquirir terrenos para hospital

Luís Moreira Hoje às 19:44 Facebook

Twitter

Partilhar

A Assembleia Municipal de Barcelos autorizou a Câmara Municipal a adquirir um terreno de 155.850 metros quadrados destinado à construção do Centro Hospitalar de Barcelos e respetivas acessibilidades, por um valor não superior a quatro milhões de euros.

Na proposta votada em Assembleia, disse fonte camarária esta segunda-feira, o Executivo descreveu a necessidade de construção da nova unidade hospitalar, prevista no acordo estabelecido, em 2007, entre a Câmara e o Ministério da Saúde, tendo em vista a aquisição de terreno e a feitura das infraestruturas rodoviárias e de água e saneamento.

O atual hospital encontra-se num edifício da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos, apresentando uma estrutura física "antiquada e funcionalmente desequilibrada". O prédio, diz a Câmara, "não dispõe de condições apropriadas para a prestação de cuidados de saúde de acordo com os melhores padrões de qualidade e segurança do Serviço Nacional de Saúde, assim como não consegue assegurar um atendimento e acolhimento adequados aos utentes e seus acompanhantes, oriundos dos concelhos de Barcelos e Esposende".

O perfil assistencial do novo hospital, que foi reconhecido pelo Ministério da Saúde no âmbito do acordo com o Município, "corresponde a uma unidade de proximidade, com uma forte componente de ambulatório".

Com esta autorização, a Câmara Municipal vai negociar com os proprietários do terreno. Logo que a compra seja aprovada pelo executivo municipal, será remetida ao Tribunal de Contas para obtenção de visto prévio.

Entretanto, a Câmara já aprovou a proposta do Plano de Pormenor do Centro Hospitalar de Barcelos 1, que segue agora para a Comissão de Coordenação da Região Norte a fim de ser submetido a conferência procedimental.