Associação motard oferece dois televisores e um elevador-grua ao hospital de Barcelos

A Associação Clube Moto Galos ofereceu, esta segunda-feira, dois televisores e um ​​​​​​​elevador-grua de transferência de doentes ao Hospital Santa Maria Maior, em Barcelos.

Depois de um fim de semana em cheio com a organização da 25.º Encontro Motard, Pedro Sousa, presidente da Moto Galos, deslocou-se àquela unidade hospitalar para mostrar a vertente solidária da associação.

As televisões vão beneficiar os utentes internados nos serviços de ortopedia e cirurgia, enquanto o elevador-grua com arnês pretende colmatar uma necessidade do hospital, possibilitando a transferência de utentes. "Isto representa uma forma de agradecimento pelo trabalho e esforço dos profissionais de saúde", referiu Pedro Sousa.