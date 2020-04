Autarca de Barcelos diz que ninguém vai ficar sem máscaras no concelho

Olga Costa Hoje às 21:36 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Barcelos vai distribuir máscaras reutilizáveis a todos os munícipes. O anúncio foi feito pelo autarca, em conferência de imprensa, por videoconferência.

Miguel Costa Gomes diz que, neste momento, a autarquia está a estudar as várias possibilidades existentes no mercado, com vista a adquirir aquelas que forem mais vezes laváveis e que garantam, por isso, uma maior durabilidade.

Entretanto, está já encontrado o espaço de retaguarda a nível distrital que vai acolher pessoas infetadas pela Covid-19, que não necessitem de internamento hospitalar, que não sejam utentes de lar e cujas famílias não tenham condições físicas em casa de as acolher. O Hotel João Paulo II (mais conhecido como hotel do Sameiro), em Braga, é o local escolhido. Tem 90 quartos, com duas camas individuais em cada compartimento. "Agradecemos à Arquidiocese de Braga, que não irá cobrar nada por esta cedência, além das despesas normais de manutenção, como água, luz, e desinfeção", afirma Costa Gomes.

Para esta quarta-feira, está agendado o início dos rastreios em lar, no concelho de Barcelos. O procedimento arrancará na Santa Casa da Misericórdia, instituição com 250 funcionários.

A Câmara vai adquirir ainda 200 computadores e acesso à Internet a serem entregues aos agrupamentos de escolas do concelho, com vista a ser distribuídos pelos alunos mais carenciados, a título de empréstimo, nesta altura em que as aulas são à distância.

Por fim, o Pavilhão Municipal de Barcelos, cedido nesta fase ao Hospital de Barcelos, está já equipado com 25 camas, sendo que o número, conforme a necessidade, poderá ser aumentado.