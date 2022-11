Avaria deixa zona história de Barcelos às escuras

A zona histórica de Barcelos esteve às escuras mais de três horas devido a uma avaria na rede elétrica, ao que tudo indica causada pelo mau tempo.

A rua Direita, uma das artérias mais movimentadas da cidade e que vive do comércio, ficou sem energia por volta das 17 horas. Os lojistas deixaram de poder atender clientes e só as lojas com gerador próprio continuaram a laborar.

A falha de luz afetou também a Urbanização S. José, um dos maiores aglomerados habitacionais da terra do galo.

PUB

A energia só foi reposta por volta das 20 horas.