Barcelos Cidade Medieval está de regresso dois anos depois

Está de regresso, após dois anos de interregno devido à pandemia da covid-19, mais uma edição da Barcelos Cidade Medieval, que se realiza entre 30 de setembro e 2 de outubro.

Ao contrário do habitual, a sétima edição do certame, que contará com a presença de 70 mercadores, quatro restaurantes e 30 tendas de alimentação, terá lugar no Parque da Cidade.

Nesta viagem até à Idade Média, os visitantes podem encontrar artesãos de várias artes e ofícios, mercadores e taberneiros, animação com arautos, torneios medievais (justas), espetáculos de fogo, queimadas, demonstrações de aves, répteis e outros animais, e ainda atuações de grupos de música, teatro e dança medieval.

A recriação de Barcelos Cidade Medieval começa no dia 30, sexta-feira, com o desfile de abertura, que inicia junto à Torre Medieval e vai até ao Parque da Cidade.

No sábado, há teatro de rua, demonstração de voo livre de aves, treino de cavaleiros e danças medievais.

No domingo, poderá assistir a torneios e ao grande cortejo medieval (15.30 horas), com a participação de todos os atores do evento e a envolvência de várias associações.